Азербайджан - единственная страна СССР, превзошедшая уровень 1990 г. – зампред комитета Госдумы РФ

2017-10-18 15:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан — единственная страна, которая официально превзошла уровень 1990 года за счет добычи нефти и газа, сказал "Правда.Ру" первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ Константин Затулин.

“Все остальные, лишенные этой подушки, безусловно, очень сильно замедлились в развитии”, - сказал он.

Следует отметить, что распад СССР повлек за собой волну коренных перемен, оказав существенное влияние на политико-экономическую карту всего мира и экономику стран, входивших в союз. Какие-то из стран союза получили стимул для дальнейшего развития, но большинство после столь неожиданного распада устоявшейся системы еще долго приходило в себя.

Говоря о распаде, Затулин отметил, что в результате распада никак не возникает почва для процветания или роста экономики.

“Распад никак не может привести к последующим инвестициям в экономику. А это, в свою очередь, становится тормозом на пути дальнейшего развития. С течением времени любая система приспосабливается, и наша не исключение”, - сказал Затулин.

(Автор: Али Мустафаев)