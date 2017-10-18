В Грузии большинство случаев дискриминации происходит на религиозной и этнической почве

2017-10-18 14:15 | www.apa.az | 3

В Грузии за последний год был зарегистрирован 201 случай дискриминации.

Как сообщает местное бюро АПА, об этом говорится в отчете, представленном омбудсменом Грузии Учей Нануашвили.

В отчете отмечается, что 12 процентов случаев дискриминации связаны с разными причинами, 11 процентов - с полом, 10 процентов - с религиозной принадлежностью, 9 процентов - с политическими взглядами и 7 процентов – с этнической принадлежностью.

Уча Нануашвили также сказал о том, что в стране стартовала информационная кампания «Равенство вокруг нас». По его словам, в Грузии принимаются важные меры для устранения всех форм дискриминации, однако равенство по-прежнему остается проблемой.

Цель информационной кампании - повышение осведомленности общественности о равенстве и изменение существующих стереотипных подходов.