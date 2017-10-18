В Азербайджане изменятся погодные условия

2017-10-18 12:58 | www.oxu.az | 4

В четверг, 19 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Однако днем в некоторых местах полуострова возможна изморось, будет дуть южный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшероне составит ночью 11-13, днем - 17-20, в Баку ночью - 11-13, днем - 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 768 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Однако в первой половине дня в некоторых восточных районах возможны дожди. Утром местами туман. Подует умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13, днем - 18-23, в горах ночью 3-8, днем - 11-16 градусов тепла.

Э.А.

