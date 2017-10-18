Вагиф Асадов: «После матча «Карабах»-«Атлетико» будет обеспечен транспорт для болельщиков»

2017-10-18 14:35 | www.apa.az | 3

Управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к горожанам в связи с обеспечением безопасности на матче 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА между командами «Карабах» (Агдам) и «Атлектико» (Мадрид).

Как сообщил АПА начальник отдела по связям с общественностью Управления, полковник полиции Вагиф Асадов, зрители могут прийти на стадион самостоятельно.

«Доставка зрителей на стадион не предусмотрена, они могут прийти на стадион самостоятельно. Однако, несмотря на это, в целях предотвращения создания вокруг стадиона пробок и ДТП, обращаемся к болельщикам с просьбой приезжать на Бакинский олимпийский стадион на общественном транспорте», - сказал Асадов.

Он также отметил, что по завершении матча будет обеспечена перевозка зрителей на автобусах.

«Пришедшие на стадион зрители по окончании матча будут на выделенных для них специальных автобусах перевозиться в направлении станций метро «28 мая», «Гара Гараев» и «20 января», - сообщил он.