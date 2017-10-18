Педро Аграмунт получил в России почетное звание доктора

2017-10-18 14:40 | www.apa.az | 3

Бывшему президенту Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунту присвоено почетное звание доктора Российской академии народного хозяйства и государственной службы России (РАНХиГС).

Как сообщает московский корреспондент АПА, Аграмунт стал первым испанцем, получившим в РАНХиГС почетное звание доктора.

Председатель Комитета по международным связям Госдумы России Леонид Слуцкий на своей странице в Facebook выразил гордость за свою дружбу с П.Аграмунтом: «Аграмунт внес большой вклад в российско-испанские отношения, но не это главное. Аграмунт – человек большой отваги. Будучи президентом ПАСЕ, Педро не побоялся отправиться в Сирию. После посещения нашей военной базы в Хмеймим он заявил, что Минобороны России добилось уникальных результатов. По моему мнению, Аграмунт хорошо понимал, что антироссийские силы в ПАСЕ не простят его за этот поступок и постараются отдалить его от должности, что недавно и произошло. Однако Педро Аграмунт отдал предпочтение тому, чтобы донести до мира правду о деятельности России в Сирии. Да, он лишился высокой должности, но благодаря ему миллионы европейцев смогли увидеть Россию без пропагандистских шаблонов».

Отметим, 6 октября Педро Аграмун подал в отставку с поста президента ПАСЕ, хотя срок его полномочий завершался в январе 2018 года.