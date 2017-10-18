Forbes опубликовал рейтинг самых богатых людей мира

2017-10-18 13:04 | www.oxu.az | 4

Скандалы влияют не только на репутацию, но и ухудшают финансовое положение. Это доказывает новый рейтинг Форбс, сообщает Оxu.Az.

Так, состояние президента США - Дональда Трампа - за год уменьшилось на 600 миллионов долларов. Таким образом, он сместился почти на 90 позиций вниз - до 248-ой строчки в списке самых богатых американцев.

Ну а традиционно лидирует в рейтинге - основатель Майкрософт - Билл Гейтс. Его состояние оценивают в 89 миллиардов долларов. Следом идёт Джеф Безос - на его счету 81 с половиной миллиард. Третье место занял Уоррен Баффет - у него на три с половиной миллиарда меньше.

Также эксперты отмечают, что богаче стали программисты. Кроме того, средний размер состояния каждого бизнесмена вырос на 700 миллионов долларов

Н.Г.

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