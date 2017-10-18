Завершилась встреча глав МИД Азербайджана и Польши - ОБНОВЛЕНО

2017-10-18 14:41 | www.apa.az | 4

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским.



Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, на встрече были обсуждены уровень существующих отношений между двумя странами, вопросы повестки, контрактно-правовая база и находящиеся на рассмотрении документы. На встрече была отмечена важность взаимных визитов с точки зрения расширения сотрудничества.



Министры также коснулись вопросов совместной межправительственной комиссии, деятельности межпарламентской рабочей группы Азербайджан-Польша, а также обсуждений между МИД, важности интенсификации сотрудничества в различных форматах.



Стороны также поприветствовали сотрудничество в рамках международных организаций, в частности Евросоюза, программы Восточного партнерства, НАТО, ОБСЕ, Вышеградской группы.

Министры провели обмен мнениями вокруг энергетических и транспортных проектов, в частности возможностей транспортировки в Европу добываемой в азербайджанском секторе Каспийского моря нефти , в том числе транспортных маршрутов Север-Юг, Восток-Запад, их преимуществ с экономической и временной точки зрения.

Э. Мамедъяров рассказал о текущей ситуации в процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

На встрече было подчеркнуто, что в следующем году будет отмечено 100-летие создания польских поселений. В этой связи ведется работа над программой совместной деятельности для проведения общественно-культурных мероприятий. В то же время, он сказал, что президент Польши Анджей Дуда совершит визит в Азербайджан.

Министры обсудили вопросы сотрудничества в гуманитарной, туристической, сферах, сфере гражданской авиации, в том числе они провели обмен мнениями вокруг ситуации на Ближнем Востоке и мигрантский вопрос.