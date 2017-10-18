Ципрас заявил, что больше не считает Трампа «злом»

2017-10-18 13:19 | www.oxu.az | 3

Накануне президент США Дональд Трамп принял главу греческого правительства Алексиса Ципраса в Белом доме, где у них состоялась «продуктивная», по оценкам Вашингтона, беседа.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, на пресс-конференции после этой встречи Ципрас признался, что ему удалось убедиться в благих намерениях Трампа. Но в целом фраза выглядит неуверенно.

«Я убедился, что его подход к делам и способ, с которым он относится к политике, иногда могут быть похожими на дьявольские, но они делаются во благо, - заявил греческий премьер. - Я ни на секунду не почувствовал, что мне угрожают. Напротив, я чувствовал, что есть плодотворная перспектива преодолеть любые различия и увидеть общую платформу».

Как уточняют американские СМИ, Ципрас выглядел весьма смущённым, комментируя эту тему в присутствии Трампа. Тот попытался разрядить обстановку, пошутив, что был рад услышать это признание ещё до переговоров, а не после них. Но в целом было неловко обоим политикам.

Н.О.