Госкомиссия Азербайджана была уведомлена об отправке Шахбаза Гулиева для медобследования в Ереван и возвращении его обратно

2017-10-18 15:12 | www.apa.az | 3

«Согласно переданным Госкомиссии соответствующими международными организациями данным, Гулиев Шахбаз Джалал оглу, который в июле 2014 года был взят в заложники армянскими вооруженными подразделениями на территории оккупированного Кяльбаджарского района Азербайджанской Республики и лишен свободы незаконным судом сепаратистского режима в Нагорном Карабахе, в августе текущего года был отправлен для медицинского обследования на предыдущее место содержания в городе Ереван Республики Армения. Процесс возвращения на место содержания был осуществлен 16 октября 2017 года».

Об этом АПА сообщили в Госкомиссии Азербайджана по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан.

В сообщении говорится, что у Шахбаза Гулиева, который прошел необходимую процедуру обследования, каких-либо проблем со здоровьем выявлено не было. Его состояние здоровья оценивается как нормальное.

«Госкомиссия Азербайджана была уведомлена об отправке гражданина Азербайджанской Республики Шахбаза Гулиева, который был взят в заложники армянскими вооруженными подразделениями, для прохождения медицинского обследования в Ереване и возвращении его обратно в место содержания», - говорится в сообщении.

Отметим, в июле 2014 года гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев в Кяльбаджаре при попытке посетить могилы своих родственников были взяты армянскими солдатами в заложники. Другой же гражданин Азербайджана - Гасан Гасанов был ими убит. Тело Г.Гасанова было передано армянской стороной, он похоронен в Баку. Незаконный «суд» сепаратистского режима в Нагорном Карабахе приговорил Дильгама Аскерова к пожизненному заключению, а Шахбаза Гулиева - к 22 годам лишения свободы.