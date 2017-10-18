Жириновский предложил отменить новогодние каникулы

2017-10-18 13:27 | www.oxu.az | 3

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России дополнительные дни отпуска вместо новогодних праздников, чтобы россияне не злоупотребляли алкоголем, сообщает Оxu.Az со ссылкой на ТАСС.

"Новогодние каникулы опять оставили, а статистика показывает, что с 1 по 10 января от злоупотребления алкоголем досрочно погибают 20 тысяч человек. Ну вот зачем это делать? Кто так делает? Госдума. Вы оставьте дни отдыха, но пускай это будет дополнительный отпуск, человек сам решит, когда отдыхать", - заявил Жириновский журналистам в среду.

По мнению политика, в новогодние праздники жители России начинают злоупотреблять алкоголем, так как "что делать еще человеку, если он не занят какой-то работой".

Н.Г.