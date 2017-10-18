Азербайджан и Россию соединит новый мост – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2017-10-18 13:33 | www.oxu.az | 4

«Я уверен, что строительство нового автомобильного моста через реку Самур ускорит движение на погранично-пропускных пунктах».

Как сообщает Oxu.Az cо ссылкой на АПА, об этом заявил министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде на церемонии закладки фундамента моста через реку Самур на границе Азербайджан-Россия.

По его словам, сдача моста в эксплуатацию будет способствовать увеличению объема грузо- и пассажироперевозок в обоих направлениях.

Министр транспорта России Максим Соколов отметил, что причиной строительства нового современного автомобильного моста через реку Самур является рост товарооборота России с Азербайджаном и с другими Прикаспийскими странами.

12:24

На границе Азербайджан-Россия состоялась церемония закладки фундамента моста через реку Самур.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, с азербайджанской стороны на церемонии участвовала делегация во главе с министром транспорта, связи и высоких технологий Рамином Гулузаде, с российской стороны - делегация во главе с министром транспорта Максимом Соколовым.

Церемония закладки фундамента состоялась на таможенно-пропускном пункте «Самур» на территории Азербайджана и пропускном пункте «Яраг-Казмаляр» Магеррамкентского района на территории Дагестана.

Соглашение о строительстве нового автомобильного моста через Самур было подписано между правительствами Азербайджана и России 13 сентября 2013 года. Новый мост через реку Самур заменит старое сооружение, которое построили в 1957 году. Его длина составит - 325,3 метра, ширина - 17,3 метра. Он будет трехполосным.

11:40

Состоялась церемония подписания протокола между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией с целью строительства автомобильного моста через реку Самур на границе между двумя странами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, протокол с азербайджанской стороны подписал министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде, а с российской – министр транспорта этой страны Максим Соколов.

Сегодня состоится церемония закладки фундамента моста.

Отметим, что межправительственное соглашение о строительстве нового автомобильного моста через реку Самур было подписано 13 сентября 2013 года.

Новый мост заменит старый, построенный в 1957 году.

Протяженность моста составляет 325,3 метра, ширина – 17,3 метра.

Мост будет трехполосным.

Н.О.