Азербайджан и Россию соединит новый мост – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2017-10-18 13:33 | www.oxu.az | 4
«Я уверен, что строительство нового автомобильного моста через реку Самур ускорит движение на погранично-пропускных пунктах».
Как сообщает Oxu.Az cо ссылкой на АПА, об этом заявил министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде на церемонии закладки фундамента моста через реку Самур на границе Азербайджан-Россия.
По его словам, сдача моста в эксплуатацию будет способствовать увеличению объема грузо- и пассажироперевозок в обоих направлениях.
Министр транспорта России Максим Соколов отметил, что причиной строительства нового современного автомобильного моста через реку Самур является рост товарооборота России с Азербайджаном и с другими Прикаспийскими странами.
12:24
На границе Азербайджан-Россия состоялась церемония закладки фундамента моста через реку Самур.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, с азербайджанской стороны на церемонии участвовала делегация во главе с министром транспорта, связи и высоких технологий Рамином Гулузаде, с российской стороны - делегация во главе с министром транспорта Максимом Соколовым.
Церемония закладки фундамента состоялась на таможенно-пропускном пункте «Самур» на территории Азербайджана и пропускном пункте «Яраг-Казмаляр» Магеррамкентского района на территории Дагестана.
Соглашение о строительстве нового автомобильного моста через Самур было подписано между правительствами Азербайджана и России 13 сентября 2013 года. Новый мост через реку Самур заменит старое сооружение, которое построили в 1957 году. Его длина составит - 325,3 метра, ширина - 17,3 метра. Он будет трехполосным.
11:40
Состоялась церемония подписания протокола между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией с целью строительства автомобильного моста через реку Самур на границе между двумя странами.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, протокол с азербайджанской стороны подписал министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде, а с российской – министр транспорта этой страны Максим Соколов.
Сегодня состоится церемония закладки фундамента моста.
Отметим, что межправительственное соглашение о строительстве нового автомобильного моста через реку Самур было подписано 13 сентября 2013 года.
Новый мост заменит старый, построенный в 1957 году.
Протяженность моста составляет 325,3 метра, ширина – 17,3 метра.
Мост будет трехполосным.
Н.О.