Стоимость строительства моста через реку Самур составляет 36 млн. манатов

2017-10-18 15:31 | www.apa.az | 3

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил директор филиала управления дорог компании «Каспий» по Дагестану Магомедрасул Омаров. «Его возведение будет профинансировано Россией и Азербайджаном из расчета пятьдесят на пятьдесят».

Отметим, что сегодня на границе Азербайджан-Россия состоялась церемония закладки фундамента моста через реку Самур. С азербайджанской стороны на церемонии участвовала делегация во главе с министром транспорта, связи и высоких технологий Рамином Гулузаде, с российской стороны - делегация во главе с министром транспорта Максимом Соколовым. Церемония закладки фундамента состоялась на таможенно-пропускном пункте «Самур» на территории Азербайджана и пропускном пункте «Яраг-Газмалар» Магеррамкентского района на территории Дагестана. Соглашение о строительстве нового автомобильного моста через Самур было подписано между правительствами Азербайджана и России 13 сентября 2013 года. Новый мост через реку Самур заменит старое сооружение, которое построили в 1957 году. Его длина составит - 325,3 метра, ширина - 17,3 метра. Он будет трехполосным.