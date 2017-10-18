Обнародовано число случаев материнских смертей во время родов в этом году

2017-10-18 16:09 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, об этом сказала председатель Комиссии по оказанию помощи при родах Министерства здравоохранения, главный акушер-гинеколог республики Севиндж Мамедова.

По ее словам, в течение 9 месяцев текущего года по сравнению с соответствующим периодов прошлого года роста числа случаев материнских смертей не наблюдалось: «Число смертей по сравнению с тем же периодом прошлого года осталось одинаковым. Надеемся, что до конца года случаев материнских смертей по сравнению с предыдущим годом будет меньше».