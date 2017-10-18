Генерал: Мы не допустим провести в Баку несанкционированное шествие

2017-10-18 13:40 | www.oxu.az | 4

«Управление полиции города Баку сделало предупреждение в связи с назначенным партией «Мусават» на 21 октября шествием».

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сказал заместитель начальника Главного управления полиции города Баку, генерал-майор полиции Сахлаб Багиров.

Он отметил, что проведение в столице несанкционированного шествия-митинга допущено не будет:

«Проведение какой-либо акции или шествия без согласования с Исполнительной властью города Баку недопустимо. Если кто-то предпримет попытку провести в столице несанкционированную акцию или шествие, то мы решительно пресечем это. Заявляю, что лица, которые выдвинут подобную инициативу и примут участие в несанкционированном шествии, будут привлечены к ответственности».

Отметим, партия «Мусават» приняла решение о проведении 21 октября шествия в Баку, в связи с чем она обратилась в Исполнительную власть города Баку.

С.Б.

