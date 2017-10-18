У островов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,3

2017-10-18 16:36 | www.trend.az | 4

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в среду в Тихом океане к востоку от островов Тонга, передает РИА Новости со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксированы в 01.00 четверга по местному времени (15.00 среды мск). Эпицентр располагался 121 километре к юго-востоку от города Пангаи. Очаг землетрясения залегал на глубине 49 километров.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.