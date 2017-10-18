В Баку документы по делу исполняющих незаконные религиозные обряды лиц направлены в суд

2017-10-18 16:41 | www.apa.az | 3

17 октября при совместном участии сотрудников Госкомиссии по работе с религиозными структурами, СГБ и местных органов ИВ была проверена информация о нарушении правил деятельности религиозных структур. С этой целью был проведен осмотр в помещениях «Религиозной общины Бинагадинского района» (Бинагадинский район, 8 микрорайон, улица Ибрагима Дадашова) и «Религиозной общины Ирфан» (Бинагадинский район, 8 микрорайон, проспект Азадлыг, 15).

Как сообщили АПА в пресс-службе Госкомиссии, в обеих религиозных общинах были вскрыты факты проведения незаконных религиозных обрядов.

Сотрудники Госкомиссии составили в отношении Ахадова Джалала Закир оглу и Гасанзаде Рамина Абдулла оглу протоколы по 515.0.2 и 515.0.3 статьям Кодекса об административных правонарушениях. Эти документы были направлены в суд.