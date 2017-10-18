В Сирии погиб генерал, отвечавший за оборону Дейр-эз-Зора

2017-10-18 16:45 | www.apa.az | 4

В Сирии погиб один из самых известных генералов правительственной армии Иссам Захреддин, отвечавший за оборону Дейр-эз-Зора.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости.

«Генерал Иссам погиб сегодня в результате подрыва на мине в районе острова Сакер», — говорится в информации.

В начале кризиса Захреддин руководил отрядами республиканской гвардии и зачищал кварталы в пригороде Дамаска. Последние три с половиной года отвечал за оборону осажденного Дейр-эз-Зора.

В начале сентября защитники города под командованием Захреддина и штурмовые отряды генерала Сухела прорвали кольцо, в котором боевики держали Дейр-эз-Зор, а затем сняли осаду и с военного аэродрома.

В последние дни сирийская армия выбила террористов группировки «Исламское государство» из поселения Аль-Хусейния на восточном берегу Евфрата, к северу от Дейр-эз-Зора, а также взяла под контроль поселение Хатла, отрезав основной путь снабжения ИГ со стороны Ирака. По данным на конец прошлой недели, правительственные силы в районе города контролировали территорию общей площадью в 4,6 тысячи квадратных километров.