Мамедъяров рассказал о безответственности Саргсяна

2017-10-18 13:45 | www.oxu.az | 3

«Принятое заявление – совместное заявление. Весь текст заявления был продиктован президентами. Безответственный выход президента Армении за рамки заявления неправилен»

Как сообщает Oxu.Az cо ссылкой на АПА, об этом на пресс-конференции после встречи со своим польским коллегой Витольдом Ващиковским заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Министр отметил, что переговоры должны быть субстантивными:

«Сопредседатели выдвинули конкретные предложения о том, как нужно провести переговоры до конца года. Они предложили в ближайшем будущем провести встречу министров иностранных дел. Основная цель – вести конкретные обсуждения. Место и время встречи пока неизвестны».

С.Б.

