Партия Порошенко обвинила Саакашвили в захвате власти

2017-10-18 13:51 | www.oxu.az | 3

Сторонники лидера партии "Движение новых сил", экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили ставят целью захват власти на Украине любой ценой, считает глава президентской фракции в парламенте "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, сообщает Оxu.Az со ссылкой на УНИАН.

"Я все больше убеждаюсь, что ни Саакашвили, ни его сторонники не ставят себе целью добиться выполнения тех требований, которые они выдвинули. Их настоящая цель — это реальная масштабная дестабилизация в Украине для захвата власти любой ценой", - приводит агентство слова Герасимова.

Также он призвал митингующих прекратить блокировать здание парламента, поскольку такие действия являются "неправильными".

Ранее митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Во вторник вечером между протестующими и правоохранителями произошли несколько столкновений. По данным Нацполиции, пострадали два силовика.

Н.Г.