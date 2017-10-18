Находившиеся в международном розыске 2 человека были задержаны в Казахстане и экстрадированы в Азербайджан

2017-10-18 16:53 | www.apa.az | 2

Объявленные в международный розыск 2 человека были задержаны в Казахстане и экстрадированы в Азербайджан.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в результате проведенных успешных оперативно-розыскных мероприятий в Казахстане были задержаны обвиняемые по статье 178.3.2(мошенничество с причинением крупного ущерба) граждане Азербайджана Саяф Тагиев и Камила Ибрагимова, которые были объявлены в международный розыск Национальным центральным бюро Интерпола.

В соответствии с Минской конвенцией СНГ «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 22 января 1993 года, сторонами которой выступают Азербайджан и Казахстан, была обеспечена экстрадиция С. Тагиева и К. Ибрагимовой.