В Лондоне курды ворвались в посольство Ирака

2017-10-18 13:58 | www.oxu.az | 4

Люди, ворвавшиеся в минувший понедельник в посольство Ирака в Лондоне, были участниками акции протеста курдов, сообщает Оxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инспектор столичной полиции Лондона, ответственный за обеспечение безопасности посольств, Саймон Фокс сообщил, что группа курдских протестующих прорвалась внутрь, но через пару минут они были выведены из здания.

Меры безопасности в посольстве Ирака в Лондоне были усилены после инцидента. Протестующие повредили дверь диппредставительства, разбив стекло и ободрав деревянную обшивку.

Никаких санкций в отношении демонстрантов применено не было.

"Их просто вывели, и они продолжили протестовать. Всего в митинге участвовали порядка 40 человек. Это все связано с тем, что армия Ирака взяла под контроль Киркук", - отметил Фокс.

Иракские силовики, не встретив сопротивления со стороны курдских военизированных формирований, недавно восстановили контроль над городом Киркук, находившимся последние три года под прямым управлением администрации курдской автономии.

Н.Г.