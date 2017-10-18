Женщина, убившая малолетнюю дочь, не признала своей вины

2017-10-18 14:03 | www.oxu.az | 1

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное разбирательство по уголовному делу Гюльнары Сайпуллаевой. Она обвиняется в том, что умертвила малолетнюю дочь с помощью яда.

Как сообщает Oxu.Az cо ссылкой на АПА, на суде под председательством Рамеллы Аллахвердиевой прокурор зачитал обвинительный акт.

Обвиняемая своей вины не признала. Сайпуллаевой заявила, что страдает неврологическим расстройством и совершила убийство непреднамеренно.

На суде также дал показания муж Сайпуллаевой - Бахтияр Омаров. Он отметил, что подсудимая хорошо смотрела за своей дочерью.

«В тот день я отвел животных на пастбище. Потом я услышал, что ребенок находится в тяжелом состоянии. Она умерла по дороге к врачу. Гюльнара сказала, что смешала с молоком и дала ребенку препарат для мытья скотины. Когда я спросил о причине она ответила «мне в голову вдруг пришла такая мысль, и я сделала это», - рассказал Омаров.

Б.Омаров отметил, что ребенок был не его, а Гюльнары. Он был отчимом, дал ребенку свою фамилию. На заседании в качестве свидетеля выступил владелец фермы, где проживала семья, Рафиг Рахманов. По его словам, он знал эту семью, как дружную: «Я предоставил им дом, они жили там. Потом я услышал, что ребенку плохо. Девочка скончалась по дороге в больницу. Затем Гюльнара призналась в содеянном. У девочки шла пена изо рта. Я любил Луизу как внучку. Она говорила мне дедушка, я покупал ей игрушки».

Процесс продолжится 25 октября.

Отметим, 14 июня 2017 года жительница села Хил Гусарского района Гюльнара Сейпуллаева обратилась в полицию и заявила, что ее дочь Сейпуллаева Луиза (2012 г.р.) скоропостижно скончалась. В результате расследования было установлено, что девочку убила ее мать. Во время допроса Л.Сейпуллаева призналась, что отравила свою дочь, дав ей молоко, смешанное с средством против насекомых.

С.Б.

