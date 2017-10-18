В Москве из-за звонков с угрозами прошла массовая эвакуация

2017-10-18 17:24 | www.apa.az | 4

Массовая эвакуация прошла в Москве после звонков неизвестных, заявивших о минировании объектов транспортной и социальной инфраструктуры.

Как передает АПА со ссылкой на Лента.ру, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Эвакуация прошла на Курском, Павелецком и Ярославском вокзалах, в аэропортах Домодедово, Шереметьево, а также в Библиотеке имени Ленина. Территории объектов были осмотрены сотрудниками оперативных служб и кинологами.

По данным источника, из здания библиотеки были эвакуированы около 100 человек, из трех вокзалов - порядка 1500 человек.

К настоящему моменту часть проверочных мероприятий завершена, вокзалы открыты для пассажиров и работают в штатном режиме. Как сообщает «Интерфакс», информация о взрывном устройстве ни по одному звонку не подтвердилась.

Сообщения о минировании вокзалов, аэропортов, школ, вузов, торговых центров и административных зданий в городах России стали поступать в правоохранительные органы с 11 сентября. За месяц было зафиксировано более 2,3 тысяч анонимных звонков в 144 городах. Были эвакуированы более 950 тысяч человек. Ни одно сообщение не получило подтверждения.