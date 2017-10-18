Стали известны условия, выдвинутые для разрешения визового кризиса между США и Турцией

2017-10-18 14:10 | www.oxu.az | 5

Обнародованы условия, выдвинутые для разрешения визового кризиса между США и Турцией.

Эти условия таковы: должен сохраняться контакт в связи с сотрудником Генконсульства США в Стамбуле Метином Топузом, должны быть представлены улики и доказательства в связи с Метином Топузом и Мете Дж., информация о следствии в отношении работников диппредставительств США должна предоставляться Вашингтону, по запросу США должна быть возможность узнать о наличии или отсутствии контактов, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Haber 7.

Турецкая сторона в ответ на условия США заявила: "Мы не принимаем предварительные условия. Переговоры с США начались без предварительных условий".

Отметим, что 18 октября делегация Госдепа США проведет переговоры с представителями Турции по визовому кризису.

Н.Г.

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