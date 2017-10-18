Очередной скандал за кадром шоу «Maşın» – ВИДЕО

2017-10-18 14:20 | www.oxu.az | 3

Вчера состоялась встреча участников шоу «Maşın» с представителями медиа. Отвечая на вопросы журналистов, участники вновь поспорили между собой.

Как передает Oxu.Az, участница шоу, заслуженная артистка Мехрибан Ханларова сказала в адрес рэпера Рауфа Ахмедова: «Рауф, когда злится, не следит за языком. Он сказал, что надо отрубить голову Гидре и выбросить. Я тебе не мусор, чтобы выбрасывать». Таким образом, между двумя участниками произошел конфликт.

Oxu.Az представляет вам данные кадры:

Айтен Садыгзаде

Видео: Эхтирам Джаби

