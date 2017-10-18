В Эстонии прошел черный дождь

2017-10-18 17:09 | www.trend.az | 3

Черный дождь прошел во вторник в некоторых регионах Эстонии, над ними нависли темные тучи, погрузив в середине дня во тьму ряд городов; эти природные явления были вызваны ураганом "Офелия", передает РИА Новости со ссылкой на портал Delfi.

По словам синоптика государственной метеослужбы Тайми Пальяк, до Эстонии дошли как дым и копоть пожаров в Португалии, так и частично пыль из Сахары. Синоптик отметила, нет ничего необычного в том, что сильные воздушные массы переносят пыль из Сахары к Средиземному морю, хотя обычно до Балтийского моря она не доходит.

"В этот раз речь идет о стечении сразу трех обстоятельств: дым и копоть пожаров в Португалии, пыль из пустыни Сахара и принесенный с Атлантики ураган "Офелия", который и прихватил с собой эти пыль и копоть", — сказала Пальяк.

В среду черные тучи ушли, в Эстонии установилась нормальная осенняя погода с облачностью и прояснениями, а также небольшими осадками.