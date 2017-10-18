Тиллерсон в разговоре с аль-Абади поддержал действия Багдада в Курдистане

2017-10-18 17:29 | www.apa.az | 3

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон поддержал в разговоре с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади принцип целостности страны и действия багдадских властей по установлению легитимной власти.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба иракского премьера.





Багдад ранее провел операцию по установлению контроля над спорным с курдской автономией городом Киркук. Отношения автономного Иракского Курдистана и центра обострились после проведения курдами референдума о независимости без разрешения Багдада.

«Тиллерсон подтвердил, что США не признают референдум в регионе Курдистан, поддерживают единство Ирака и шаги федерального правительства во избежание конфронтации и по установлению власти закона», — сообщила пресс-служба аль-Абади.

Аль-Абади в ответ вновь подчеркнул, что действия в Киркуке носили конституционный и законный характер и имели целью предотвращение разделения страны.

Как отмечается, Тиллерсон также подтвердил намерение США продолжить поддерживать Ирак в борьбе с терроризмом.

На референдуме 25 сентября за независимость Иракского Курдистана проголосовали около 93% курдов. Багдад заявил, что не намерен вступать в переговоры по итогам референдума, и потребовал от властей автономии отменить его результаты.



