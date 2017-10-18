В Баку состоится вечер, посвященный Молле Панаху Вагифу

2017-10-18 17:46 | www.apa.az | 4

В столице Азербайджана пройдет вечер, посвященный 300-летию со дня рождения Моллы Панаха Вагифа.

Как сообщает АПА, мероприятие, являющееся совместным проектом телеканала «Меденийет» и Международного центра мугама, организовано при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана.

В концертной программе, которая состоится 24 октября в Международном центре мугама, мугамы на основе газелей Моллы Панаха Вагифа под аккомпанемент инструментального ансамбля «Айпара» исполнят Эхтирам Гусейнов, Абгюль Мирзалиев, Мамед Наджафов, Бабек Гулиев, Хатаи Гаджиев, Зейнал Ахмедов и Парвиз Гасымов.

Отметим, информационную поддержку мероприятию оказывают APA, APA.TV, Lent.az и Vesti.az