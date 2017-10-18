Президент принял главу МИД Польши – ОБНОВЛЕНО

2017-10-18 14:26 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским.

Как передает Oxu.Az, президент Ильхам Алиев, с удовлетворением вспомнив свой визит в Польшу, подчеркнул, что он прошел успешно и дал хорошие результаты.

Глава государства отметил значимость связей между нашими странами, а также важность достигнутых успехов с точки зрения развития сотрудничества в политической, экономической, торговой, инвестиционной, энергетической, транспортной сферах. Президент сказал, что Азербайджан ведет активную работу в этом направлении, подчеркнув важность применения единого подхода к государствам-членам программы «Восточное партнерство».

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, с удовлетворением вспомнив визит президента Ильхама Алиева в Польшу, отметил, что он имеет большое значение с точки зрения укрепления наших связей. Он сказал, что его страна намерена расширять и развивать связи с Азербайджаном.

В ходе встречи был осуществлен обмен мнениями вокруг ситуации в связи с переговорным процессом по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Было отмечено, что армянская сторона пытается затянуть переговорный процесс. Также была подчеркнута значимая роль Южного газового коридора в обеспечении энергетической безопасности Европы и Азербайджана в создании транспортных коридоров.

10:57

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 октября принял делегацию во главе с министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Н.О.

