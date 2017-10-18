Основная политика Ирана – распространение мира и стабильности

2017-10-18 17:19 | www.trend.az | 5

"Основная политика Исламской Республики Иран заключается в распространении мира и стабильности в регионе и мире и на этом пути не приемлет какого-либо оскорбления и давления", заявил во вторник посол ИРИ в Москве, передает Иран (ИРНА).

Мехди Санаи сделал это замечание на российско-иранском семинаре, посвященном 25-летию сотрудничества Москвы и Тегерана в области мирного использования ядерной энергии.: новые перспективы приложение 3 СВПД.

Комментируя последние высказывания президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, иранский посол в своём выступлении сказал: "Недавние заявления со стороны Президента Соединенных Штатов относительно народа Ирана оскорбительны и далеки от реалий, и история рассудит такие заявления".

13 октября президент США Дональд Трамп изложил новую стратегию Вашингтона по Ирану. В обращении к нации Трамп отказался подтверждать соблюдение Ираном условий ядерного соглашения, обвинив страну в его неоднократном нарушении.

Говоря о растущих отношениях между Тегераном и Москвой, Санаи сказал:"На протяжении последних лет, помимо развития технологического сотрудничества между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией в области мирного использования ядерной энергии, мы были свидетелями тесного сотрудничества двух стран в международных организациях, особенно завершение и исполнение СВПД".

"В настоящее время технологическое сотрудничество двух стран включает в себя широкий спектр таких направлений, как эксплуатация первого блока АЭС «Бушер», строительство ее второго и третьего блоков, совместная научно-техническая деятельность в производстве устойчивых изотопов", добавил он.

По его словам, без сомнения, Российская Федерация была одной из важных стран, определившей формирование СВПД и его реализацию и в тех условиях, когда обязанные стороны, согласно СВПД, не исполняли свои обязательства, Россия поддержала выполнение этого документа, как на многостороннем, так и на международном уровнях.

Посол Ирана в Москве также выразил поблагодарность за конструктивные усилия России и других стран, осуществлявших тесное сотрудничество с Исламской Республикой Иран в ходе реализации СВПД.