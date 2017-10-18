В Сочи на международном фестивале армяне предприняли провокацию

2017-10-18 18:26 | www.apa.az | 3

На XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи армяне предприняли провокацию в отношении Азербайджана.

Как сообщает российское бюро АПА, на проходящей в рамках фестиваля выставке армянская молодежь продемонстрировала брошюры, в которых нагорно-карабахский регион Азербайджана показан как территория Армении.

В продемонстрированных на армянском стенде брошюрах исторические памятники Нагорного Карабаха указаны в качестве исторических памятников Армении. Это вызвало недовольство азербайджанской делегации. Азербайджанская делегация выразила свое недовольство организаторам мероприятия.

Отметим, что Азербайджан на фестивале представляет делегация во главе с заместителем министра молодежи и спорта Интигамом Бабаевым. Кроме того, в фестивале участвуют представители Азербайджанской молодежной организации России (АМОР), Общественного объединения «Ирели», а также других молодежных и студенческих организаций.

19-й международный фестиваль молодежи и студентов продлится до 22 октября. На церемонии открытия фестиваля, который проходит под лозунгом «Мир, солидарность, социальное равенство, мы ведем борьбу против империализма - строим будущее, чтя свое прошлое», выступил президент России Владимир Путин. На форумах в рамках фестиваля приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, официальные лица России и иностранных государств.