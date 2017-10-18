В Азербайджане женщина развелась из-за номера автомобиля – ВИДЕО

2017-10-18 14:40 | www.oxu.az | 4

В Азербайджане семейная пара распалась спустя 5 лет совместной жизни из-за необычного желания супруги.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал Xəzər, женщина хотела, чтобы одна из букв на государственном регистрационном знаке купленного супругом автомобиля была заглавной буквой ее имени. Так как ее желание не было исполнено, женщина наняла адвоката для развода.

Отметим, что супруг 25-летней женщины вначале несерьезно отнесся к ее просьбе. Узнав, что она обратилась в суд, он впал в шок. Несмотря на то, что в суде мужчина согласился поменять номер, женщина была против.

По словам социологов, в последнее время происходит много разводов из-за пустяковых причин. Сообщается, что многие молодые супруги небрежно относятся к семейным ценностям и ставят свои интересы выше интересов семьи.

Отметим, что у пары есть малолетний ребенок.

С.Б.

