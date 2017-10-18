В Туркменистане провели региональный форум по Каспию

2017-10-18 17:26 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде сегодня состоялась международная конференция "Мир, стабильность и международное сотрудничество в Каспийском регионе", говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

В качестве организаторов выступили МИД в сотрудничестве с государственным предприятием по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана.

В мероприятии приняли участие компетентные представители Азербайджана, Ирана, Казахстана и России.

С туркменской стороны - сотрудники различных министерств и ведомств.

"Делегации изложили позиции своих государств относительно вопросов, стоящих перед прикаспийскими государствами, связанными с их хозяйственной и природоохранной деятельностью, возможными путями решения этих проблем, создания научных морских центров и разработка национальной морской стратегии", - сказано в информации.

На конференции также была отмечена приверженность Туркменистана развитию конструктивного взаимодействия между прикаспийскими государствами. Каспий омывает Азербайджан, Россию, Казахстан, Туркменистан и Иран. В июне 2017 года в Ашхабаде состоялось заседание специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств.

Подчёркивалось, что согласован ряд ключевых пунктов конвенции - базового международного договора, регламентирующего важнейшие аспекты деятельности прибрежных государств, в том числе в зонах их национальной юрисдикции.

Проект документа также включает современные принципы и нормы международного права в области судоходства, охраны окружающей среды и рационального природопользования, в частности, использования биологических ресурсов Каспия и минеральных ресурсов его дна и недр.

На данном этапе уже подписаны такие значимые документы, как рамочная Конвенция по защите морской среды Каспийского моря и соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

В июле 1998 года между Казахстаном и Россией были заключены соглашение о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование, а в мае 2002 года - протокол к данному соглашению. 29 ноября 2001 года и 27 февраля 2003 года были заключены соглашение между Казахстаном и Азербайджаном о разграничении дна Каспийского моря и протокол к нему соответственно. Также между Казахстаном, Азербайджаном и Россией 14 мая 2003 года было заключено соглашение о точке стыка линий разграничения сопредельных участков дна Каспийского моря.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)