В Эстонии прошел черный дождь

2017-10-18 14:53 | www.oxu.az | 3

В эстонских регионах Ярвамаа, Йыгевамаа и Тартумаа прошел черный дождь.

Как передает Oxu.Az, об этом в среду, 18 октября, сообщает портал Delfi.ee.

Отмечается, что после выпадения дождя на земле образовалась серая пена.

«Мы рассмотрели фотографии со спутников, да и метеослужба Финляндии подтвердила, что до нас дошел дым и копоть пожаров в Португалии, а также частично — пыль из Сахары», - рассказал синоптик Тайми Пальяк. Он добавил, что информации о химическом составе воздуха нет, так как такими замерами в стране не занимаются.

Н.О.