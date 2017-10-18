Интернет в Китае возьмут под контроль

2017-10-18 15:00 | www.oxu.az | 4
"Власти Китая займутся созданием чистого и контролируемого Интернет-пространства".
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, с таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии открытия XIX съезда Коммунистической партии страны.
«Мы активизируем деятельность, связанную с сетевым контентом, создадим систему тотального контроля над Интернетом», - сказал Си Цзиньпин.
Китайский лидер подчеркнул, что особое внимание планируется уделить появлению ошибочной информации в Сети, особенно той, что имеет отношение к политической идеологии.
Н.О.