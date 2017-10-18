Для болельщиков "Карабаха" будут выделены специальные автобусы после сегодняшнего матча

2017-10-18 17:36 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Сегодня в 20:00 на Бакинском олимпийском стадионе состоится игра азербайджанского футбольного клуба «Карабах» с испанским клубом «Атлетико Мадрид» в рамках III тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте клубе, для предотвращения давки и пробок после игры, и чтобы болельщики могли комфортно доехать до дома, футбольный клуб «Карабах» провел переговоры с Главным управлением полиции города Баку и Бакинским транспортным агентством и пришел к соглашению о выделении для болельщиков после игры специальных автобусов.

Так, после матча болельщики смогут с остановок, расположенных на территории стадиона, бесплатно доехать на выделенных специальных автобусах до станций метро «20 января», «28 мая» и «Гара Гараев».

Болельщикам рекомендуется получить информацию у волонтеров, чтобы беспрепятственно и комфортно пройти к автобусным остановкам.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Хазар Ахундов)