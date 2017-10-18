Функционер правящей партии Люксембурга: «Кампания против Азербайджана несправедлива»

2017-10-18 18:40 | www.apa.az | 3

Делегация во главе с функционером Народной партии Великого герцогства Люксембург, бывшим депутатом Жак-Ивом Хенкесом вместе с президентом Конгресса азербайджанцев Европы Сахилем Гасымовым находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщила АПА руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Люксембург Эльмира Ахундова, сегодня гости провели ряд встреч. Она отметила, что в ходе встречи с председателем комитета ММ по международным отношениям и межпарламентским связям, главой делегации Азербайджана в ПАСЕ Самедом Сеидовым были обсуждены нынешнее состояние отношений Европа-Азербайджан, проводимая в последнее время некоторыми кругами на Западе кампания, С.Сеидов сказал, что некоторые европейские политики заняли по отношению к Азербайджану слишком несправедливую позицию. В свою очередь, люксембургский политик сказал, что цель визита – узнать правду об этом вопросе и донести ее до Европы: «Кампания против Азербайджана несправедлива. Именно поэтому я и здесь, чтобы узнать правду, донести ее в нужной и активной форме до Европы».

По словам Э.Ахундовой, Ж.Хенкес является известным в своей стране юристом: «В начале этого года депутаты группы дружбы от Азербайджана по приглашению Хенкеса находились с визитом в Люксембурге, в течение 3 дней флаг Азербайджана развевался в парламенте этой страны. Мы благодарны ему за это. Он был членом парламента Люксембурга на протяжении долгого времени. В настоящее время он является почетным вице-президентом Конгресса азербайджанцев Бенилюкса».

Во время встречи президент Конгресса азербайджанцев Европы Сахиль Гасымов рассказал о совместной деятельности азербайджанцев Европы с местными политиками, предоставил информацию о карабахском форуме, который будет проведен в Брюсселе в ближайшие дни.

Делегация, которая будет находиться в Азербайджане до 21 октября, проведет ряд официальных встреч.