Трамп приписал себе поражения «Исламского государства»

2017-10-18 15:10 | www.oxu.az | 4

Президент США Дональд Трамп решил приписать себе поражения «Исламского государства». Он считает, что до недавних пор этого не происходило, потому что он не был президентом США.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет Independent.

«Я полностью изменил правила игры. Я полностью изменил военную сферу. Я полностью изменил отношение военных, и они проделали фанатастическую работу», - сказал Трамп в ходе The Chris Plante Show.

«ИГ теперь сдается, они сдаются, уходят с поднятыми вверх руками. Никто этого до сих пор не видел», - заявил он. На вопрос, почему этого не происходило раньше, Трамп заявил: «Потому что у вас не было Трампа в качестве президента. Я имею ввиду, есть большая разница, если вы посмотрите на наших военных сейчас».

Н.О.