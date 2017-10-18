CBC Sport о трансляции матчей турецкой Суперлиги

2017-10-18 15:17 | www.oxu.az | 3

Телеканал CBC-Sport не будет показывать матчи чемпионата Турции. И это несмотря на анонс, который руководство канала сделало в прошлом месяце.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azerifootball, в заявлении, опубликованном сегодня на сайте телеканала, объясняются причины, и констатируется факт невозможности договориться с обладателями прав на показ матчей Суперлиги Турции.

Руководство CBC-Sport приносит извинения перед аудиторией за невозможность показа матчей турецкого чемпионата.

Э.А.

