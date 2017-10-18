Айшад Мамедов: Я не хотел писать заявление об уходе

2017-10-18 15:30 | www.oxu.az | 2
Вчера в спектакле «Almaz» в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре вместо заслуженного артиста Айшада Мамедова сыграл другой актер.
Как передает Oxu.Az, Айшад Мамедов рассказал Kulis.az, что 17 октября, готовясь сыграть Оджаггулу в спектакле «Almaz», получил звонок от заведующего труппой, сказавшего, что вместо него на сцену выйдет Рамин Шихалиев:
«Я написал заявление, но не хотел этого делать. Без какого-либо приказа мои роли распределили. Я готовился сыграть Султана Тогрула в «Qətibə İnanc», но мою роль отдали другому актеру – Кязыму Абдуллаеву».
Актер утверждает, что его уволили из-за участия в митинге.