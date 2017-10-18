Выполнит ли Багдад требование Анкары по Киркуку?

2017-10-18 17:52 | www.trend.az | 2

Руфиз Хафизоглу

Освобождение иракского города Киркук, имеющего стратегическое значение, от сил пешмерга является важным и, можно сказать, первым шагом в процессе восстановления целостности Ирака.

В освобождении Киркука, как известно, участвовали не только подразделения ВС Ирака, но и «шиитские силы ополчения Хашд аль-Шааби».

Во время операции по освобождению Киркука МИД Турции выступил в двумя заявлениями и призвал власти Ирака восстановить этническую принадлежность города, то есть создать условия для того, чтобы этнические туркманы, которые были изгнаны силами пешмерга из города, смогли вернуться на свои исторические земли.

Но власти Ирака пока никак не отреагировали на этот призыв.

Турция же, в свою очередь, приветствовала восстановление целостности Ирака.

Буквально вчера ВС Ирака и «Хашд аль-Шааби» установили контроль над поселком Башика, где находится военная база Турции, на которой когда-то обучались силы пешмерга.

Именно присутствие военной базы Турции на территории Ирака в свое время привело к серьезным проблемам между Багдадом и Анкарой.

Напомним, что еще в 2015 году главы МИД стран Лиги арабских государств (ЛАГ) провели экстренное заседание, чтобы обсудить присутствие турецких войск в Ираке.

Генеральный секретарь ЛАГ Набиль аль-Араби заявил, что несогласованное с властями присутствие турецких войск нарушает нормы международного права и суверенитет Ирака.

В то время Турция объяснила присутствие военного контингента в иракском районе Башика тем, что ВС Турции проводят обучение сил пешмерга для борьбы против ИГ.

В то время Анкара и Эрбиль были союзниками, но уже сегодня в Ираке совсем иная ситуация.

«Сегодня Эрбиль во главе с руководителем Курдской автономии Масудом Барзани является виновником хаоса в регионе», - считает Эрдоган.

То есть, можно сказать, что Анкара после проведения референдума о независимости в Курдской автономии потеряла своего недавнего союзника, против которого к тому ввела экономические санкции.

Последние военные действия привели к тому, что Курдская автономия за 48 часов потеряла такие важные города, как Киркук, Синджар, Мухмур, Джелавла, Ханекин, а Багдад уже требует вывода сил пешмерга из города Сулеймания.

То, что ВС Ирака удалось установить легкий контроль над ранее утраченными землями, укрепило надежны властей на то, что удастся установить полный контроль над всем Ираком. И вряд ли власти арабской республики пойдут на какие-либо уступки даже своему новому «союзнику» Турции.

Не исключено, что после установления контроля над городом Сулеймания Багдад потребует от Анкары немедленного вывода военного контингента из района Башика.

Ранее «Хашд аль-Шааби» заявил о готовности, если Турция не выведет свой военный контингент из района Башика, воевать с турецкой армией.

Также маловероятно, что Ирак выполнит требование Турции о восстановлении этнического состава Киркука.

Руфиз Хафизоглу, глава Арабской службы новостей Trend

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