Гурбангулы Бердымухамедов направил письмо президенту Азербайджана

2017-10-18 19:02 | www.apa.az | 4

Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 18октября – Днем государственной независимости.

Как сообщает АПА, в письме Г. Бердымухамедова говорится:

«От имени народа и Правительства Туркменистана, а также от себя лично мне доставляет большое удовольствие направить Вам и в Вашем лице всему братскому народу Вашей страны сердечные поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Отрадно отметить существующий высокий уровень отношений между Туркменистаном и Азербайджаном, которые постоянно крепнут и развиваются по различным направлениям, включая политическую, торгово-экономическую, социальную, культурно-гуманитарную и другие сферы. Неизменная приверженность наших стран к дальнейшему расширению туркмено-азербайджанского межгосударственного диалога отвечает интересам двух народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья и больших успехов. Прошу передать мои самые теплые поздравления и наилучшие пожелания мира и благополучия братскому народу Азербайджана».

Также с 18октября – Днем государственной независимости президента Азербайджана поздравили генсек Всемирной туристская организации Талеб Рифаи и председатель Совета директоров Публичного акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть» Михаил Гуцериев.