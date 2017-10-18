В Мадагаскаре чума унесла жизни 74 человек

2017-10-18 15:37 | www.oxu.az | 2

В Мадагаскаре чума унесла жизни 74 человек. С августа в стране зафиксировано 805 случаев заболевания чумой.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает AFP со ссылкой на обновленные данные, предоставленные местными властями.

Мадагаскар страдает от вспышек чумы почти каждый год с 1980 года - как правило, в период с сентября по апрель. Причиной эпидемии часто становтяся крысы, которые спасаются от лесных пожаров. По данным Всемирной организации здравоохранения, нынешняя вспышка необычна, поскольку затронула городские районы, особенно столицу Антананариву, увеличив риск передачи инфекции. Это вызвало панику, несмотря на то, что правительство призывало к спокойствию.

Пассажиры в аэропортах Антананариву подвергаются медицинским осмотрам, зараженные участки подвергаются фумигации, публичные собрания запрещены, а школы и университеты закрыты.

Н.О.