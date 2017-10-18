Посол: Турция останется светской страной

2017-10-18 15:42 | www.oxu.az | 4

"Турция останется светской страной".

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил посол Турции в России Хуссейн Дириоз.

"Мы, действительно, будем оставаться светской страной. Да, есть приверженность многих к определённой религии и некая консервативность, но не более того", - сказал посол на пресс-конференции.

По его словам, в истории страны в разные эпохи "светскость" понималась по-разному.

"Хочу напомнить, что Турция является демократической страной, и вопрос о выборе религии — это часть демократии. Этот вопрос должен оставаться выбором каждого гражданина и не должен идти вразрез с духом светскости", - добавил турецкий дипломат.

Н.О.