Увеличено число аудио-книг в базе онлайн-библиотеки Азербайджана

2017-10-18 18:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Увеличено число аудио книг в базе онлайн-библиотеки для людей со слабым зрением, сказал Trend источник близкий к проекту.

По словам собеседника агентства, ознакомиться с доступными в базе библиотеки книгами можно по номеру телефона "1541". Услуга доступна круглосуточно.

"В настоящее в базе онлайн-аудио-библиотеки насчитывается 286 аудиокниг. С начала года в базу было внесено 192 аудиокниг", - сказал источник.

В библиотеке размещены книги по следующим жанрам: устная народная литература, современная литература, классическая литература, иностранная литература, религиозная литература, детская литература, поэзия и историческая литература.

В онлайн-аудио-библиотеке предусмотрена возможность возобновления прослушивания книги, с того места, где была сделана остановка.

Созданная в Азербайджане услуга была впервые продемонстрирована в рамках прошлогодней международной телекоммуникационной выставки BakuTel-2016.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev