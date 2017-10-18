В Баку проходит V Международный симпозиум по азербайджанскому ковру (ФОТО)

2017-10-18 18:09 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Международном центре мугама в среду прошла церемония открытия V Международного симпозиума по азербайджанскому ковру, говорится в сообщении Центра.

Мероприятие организовано в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева «О проведении в Баку V Международного симпозиума азербайджанского ковра».

Сначала гости ознакомились с выставкой, посвященной ковровому искусству.

Выступая на мероприятии, министр культуры и туризма Абульфас Гараев проинформировал о симпозиуме, который даст большой импульс пропаганде азербайджанского ковра в мире.

Министр напомнил, что предыдущий симпозиум был проведен в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже и был посвящен 100-летию видного художника-ковроведа Лятифа Керимова. Гараев добавил, что в связи с проведением симпозиума совместно министерством культуры и туризма, АН Азербайджана и ОАО «Азерхалча» подготовлен план мероприятий.

Основные партнеры симпозиума - Международная конференция по восточным коврам (İCOC) и издаваемый с 1978 года журнал "Halı".

Рассказывая об успехах, достигнутых в сфере ковроткачества, министр отметил, что ковровое искусство Азербайджана включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Министр также добавил, что в симпозиуме участвуют ведущие специалисты по ковровому искусству, представляющие 25 стран.

На мероприятии выступили вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Иса Габиббейли, председатель правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадов, председатель академического комитета İCOC Алберто Боралеви, председатель Исполкома İCOC Вандел Сван.

Симпозиум продлится до 21 октября.

Напомним, что 14 ноября 2016 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении в Баку V Международного симпозиума по азербайджанскому ковру. 25 ноября того же года Президент Азербайджана подписал распоряжение об учреждении профессионального праздника День ковроткача. Согласно распоряжению, ежегодно 5 мая в Азербайджане будет отмечаться профессиональный праздник День ковроткача.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)