Фируза Джалилова отметила Всемирный день мытья рук (ФОТО)

2017-10-18 18:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Утренняя информационно-развлекательная передача “Oyan, Azərbaycan!”, которая выходит в эфир Xazar TV по субботам и воскресеньям с 9:00 до 11:00, вновь запомнилась яркими моментами, сообщили Trend Life в пресс-службе телепроекта. Ведущая проекта – Фируза Джалилова.

В субботу Фируза Джалилова решила отметить День матери в Беларуси - 14 октября, который приурочен к церковному празднику – Покрову Пресвятой Богородицы. Гостями стали ведущие передачи "Evdəkilərə salam" (Привет домочадцам) Айтекин Марданова и ее маленькая дочь.

"Не имеет значения, где и когда отмечается День матери, время эфира совпало с его празднованием в Беларуси. Мать священна для всех народов", - отметила Фируза Джалилов.

Воскресный день Фируза Джалилова решила отметить Всемирный день мытья рук -15 октября, который с 2008 года официально объявлен Детским фондом ООН. Казалось бы, вопрос о том, мыть ли собственные руки - это личное дело человека, и каждый может решать его в силу своей чистоплотности и воспитания. С другой стороны, как отмечают эксперты ООН и Всемирной организации здравоохранения, проблема немытых рук имеет катастрофические последствия, если рассматривать ее в мировом масштабе. Гостем эфира стала исследователь Севиндж Ширинова.

Передача насыщена интересными рубриками со своими ведущими, среди которых “Megapolis” (Мегаполис) – решение социальных проблем, “İş verən” (Работодатель) – свободные вакансии, “Axtaran tapar” (Кто ищет, тот найдет) – бюро находок, “Haqqım var” (У меня есть право) – юридические консультации, “İşə düşdük” (Попали в переделку) – социальный мессаж от жителей города, “Heç bilirsizmi?” (А вы знаете?) – познавательная программа, “Yalnız bizdə” (Только у нас) – эксклюзивные материалы, “Hobbi Mən” – увлечение хобби, “Kəndçi” (Колхозник) – о жизни сел и деревень, “Avtomən” – для тех, кто любит скорость и новые технологии, “Kitabqurdu” – литературные новшества, “Mən qadınam” (Я - женщина), "1:0" – соревнование среди гостей и т.д.

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(Автор: Вугар Иманов)