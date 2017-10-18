В Канаде пассажирский самолёт столкнулся с дроном

2017-10-18 15:57 | www.oxu.az | 4

Пассажирский самолёт Beechcraft King Air 100 совершил столкновение с квадрокоптером во время захода на посадку в аэропорту Квебека, Канада, ообщает Оxu.Az со ссылкой на портал AINonline.

Инцидент подтверждает министерство транспорта Канады. Таким образом, это происшествие стало первым зафиксированным случаем столкновения пассажирского борта с беспилотником.

В результате столкновения самолёт получил лишь незначительные повреждения и совершил удачную посадку в штатном режиме.

На борту находились восемь человек, включая членов экипажа, никто не пострадал. А вот дрон оказался сломан в результате удара о борт самолёта.

Н.Г.