В бизнес-парке в США открыли стрельбу, есть раненые

2017-10-18 18:48 | www.trend.az | 4

Стрельба произошла на территории бизнес-парка в американском Мэриленде, есть раненые, сообщил местный шериф, передает в среду РИА Новости.

"Мы можем подтвердить, что находимся на месте стрельбы в бизнес-парке Emmorton. Сообщается о нескольких раненых", - сообщил шериф в Twitter.

В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на заместителя шерифа сообщил, что ранения получили пять человек. Нападавший скрылся с места преступления, полиция ведет его поиск.

Управление образования сообщило, что ученикам пяти расположенных неподалеку школ запретили покидать территорию учебных заведений.