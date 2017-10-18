Шаитдин Алиев и Низами Надиров награждены орденом «За службу Отечеству»

2017-10-18 19:32 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Шаитдина Сардар оглу Алиева орденом «За службу Отечеству» II степени.

Как сообщает АПА, Ш. Алиев награжден за длительную эффективную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджана.

Другим распоряжением главы государства за длительную эффективную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджана Низами Гусейн оглу Надиров награжден орденом «За службу Отечеству» II степени.